دور الدراما في صياغة القوانين بثقافة وفنون جدة

قُدمت على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء الجمعة 2019/4/26 ندوة بعنوان ” دور الدراما والفنون في صياغة القوانين ” من تقديم الدكتورة آيات الحداد وإدارة الإعلامية سُهى الزهراني، وتأتي الندوة ضمن برامج اللجنة الثقافية بالجمعية بإشراف الدكتور جمعان الغامدي.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد الرايقي رحب فيها بالضيوف الكرام مع سرد مختصر لسيرة مديرة اللقاء الإعلامية سُهى الزهراني.
بعد ذلك تولت الاستاذة سُهى التعريف بمقدمة الندوة الدكتورة آيات الحداد والتي تحدثت عن مدى أهمية الدراما في صياغة القوانين قائلة تعتبر الدراما مصدر هام من مصادر تشريع القوانين أو على الأقل لفت النظر إلى أن هناك قصور في القوانين، وذكرت بعضاً من الأفلام التي كان لها الفصل في صدور بعض القوانين، ففيلم عفوًا أيها القانون تطرق لمسألة هامة للغاية ألا وهي المساواة ما بين المرأة والرجل أمام القانون، كما لعبت الدراما دورًا هامًا في تعديل القوانين، ففيلم أريد حلًا الذي بفضله تم إصدار قانوناً يُنصف المرأة، وأيضًا فيلم آسفة أريد الطلاق، ومسلسل “قضية رأي عام ” الذي ناقش مسألتي الاغتصاب والزنا، وفيلم الشقة من حق الزوجة، وفيلم جعلوني مُجرمًا الذي كان سببًا في صدور قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة، وفيلم “كلمة شرف”، تسبب في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثمَّ تم إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن، كما أن فيلم جلسة سرية من وجهة نظري كان له الفضل في الكشف عن طريقة لإثبات النسب عن طريق dna.
ثم كانت هناك مداخلة ثرية للمثل محمد الزهراني مشرف لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بجدة حول دور الدراما السعودية في صياغة القوانين ذكر أن الدراما السعودية في البدايات كانت تناقش القضايا المجتمعية بخجل وارتعاش في قلم الكاتب وتطورت إلى أصبحت تساهم في تغيير وتعديل الكثير من السلوكيات السلبية مع المساهمة في صياغة القوانين التي تدعم كثير من القضايا المجتمعية.
وقبل نهاية الندوة أتيحت الفرصة للحضور للمشاركة في الطرح والنقاش حول ما تم تقديمه.
في الختام كرّم الأستاذ محمد الزهراني نيابة عن مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد ال صبيح الدكتورة آيات الحداد والإعلامية سُهى الزهراني.