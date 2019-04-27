صحة الطائف تحيل قضية شاب الغدد التناسلية للشرعية.. وتتوعد بمعاقبة المقصر

أحالت الصحة في الطائف ملف قضية شاب الغدد التناسلية الى الهيئة الشرعية للنظر والتحقيق في دعوى والده حيال وجود خطأ طبي ادى الى استئصال أحد غدده التناسلية.
وقال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف ان لجنة التحقيق استكملت كافة تحقيقاتها بمراجعة ملف المريض الطبي كما ودونت افادت كافة الاطراف ممن تعاملوا مع المريض واضاف انه بالرجوع الى كاميرات التسجيل فقد ثبت مراجعة المريض في اليوم الأول لقسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي محال من احد المستشفيات الأهلية غير ان افادت الكادر الذي استقبل المريض في يومه الاول اشارت انه لم يكن مدون بالإحالة خطورة الحالة واقتصار التحويل على آلم اسفل البطن ونظرا لعدم وجود هوية للمريض تعذر فتح ملف طبي وفق للنظام المعمول به وفق توجيهات الجهات الامنية ليعود في اليوم التالي يشتكي من نفس الالم مترددا في الافصاح عن موقع الألم الحقيقي نظرا لوجود عدد من اقاربه برفقته.
مما دفع الاطباء للاستيضاح أكثر بعد اجراء الفحوصات اللازمة للمريض على كامل أجزاء البطن دون نتيجة واضحة لسبب الألم.
واضاف الربيعي انه وفور معرفة الاطباء بمكان وحقيقة العله للألم تم اتخاذ اللازم وادخل العمليات ليتبين انقطاع الدم لفترة طويلة عن احدى الغدد التناسلية مما استوجب استئصالها واتخاذ الاجراء اللازم لتدعيم الغده التناسلية الاخرى للمحافظة عليها وقد غادر المستشفى ولله الحمد بعد نجاح العملية.
وأكد أن الرأي الطبي لمثل هذه الحالات ضرورة سرعة التعامل معها بشكل عاجل باعتبار ان مرور عدة ساعات تمنع وصول الدم من شأنه ان يتلف العضو تماما ويستوجب استئصاله منعا لتضرر الاعضاء الاخرى وحفاظا على بقية الاعضاء من الضرر لاسيما وان التواء الغدد التناسلية حدث طبي ناتج عن عيب خلقي يتبين بعد البلوغ.
وحول سؤال عن نتائج التحقيق التي اجرتها جهات أخرى؟
قال الربيعي ان قضايا الاخطاء الطبية وفق النظام معنية بها لجان الصحة ومن ثم الهيئة الشرعية التي يترأسها قاضي وفي عضويتها عدد من الاطباء المختصين من مختلف القطاعات الصحية باعتبارها قضايا تتطلب التخصص الطبي والعلمي ولا يمكن مناقشتها ضمن القضايا الإدارية.
مؤكدا ان القضية خرجت الان من الصحة واصبحت لدى القضاء واوصت اللجنة التي وقع قرارها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس بضرورة استجواب اطراف القضية واصدار الحكم النهائي بما يستوجب ضمان حقوق المرضى عند ثبوت التقصير أو التهاون او الخطأ.
واختتم الربيعي حديثه بان الصحة في الطائف حرصت على استيفاء كامل الاجراءات لجمع كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالقضية بما في ذلك تسجيلات كاميرات الفيديو واحالت الملف كاملا لضمان حقوق الجميع وهو الامر الذي لن نتهاون فيه وننتظر حكم الهيئة الرادع لمثل هذه القضايا لمنع تكرار حدوثها.
ويبقى القرار لدى الجهة المعنية بذلك متمنين للشاب السلامة ولأسرته متابعة مجريات القضية مع الجهة المعنية والتي من المتوقع أن تبدأ تحقيقاتها مطلع الاسبوع القادم.
مؤكدا الربيعي ان الالف المراجعين يوميا يزورون مرافق الصحة وتبقى الاجراءات الطبية والصحية رهن المتابعة والمراجعة ولدينا ما يزيد عن 14 ألف من الكوادر يعملون في 15 مستشفى و121 مركز وهذا العدد من المرافق والمراجعين بالتأكيد ان الخطأ وارد والقصور والتهاون وارد ولكن يبقى المحاولات الصادقة للحد من ذلك وهو ما نعمل عليه ولن نتهاون في ردع كل من يثبت قصوره او تهاونه أياً كان موقعه وموقفه والانظمة ولله الحمد كفلت لأصحاب الحقوق حقوقهم.