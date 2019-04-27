صور | نقل 14 شخصًا لطوارئ مستشفى الخرمة في حادث انقلاب حافلة شمال الطائف

استنفرت صحة الطائف طواقمها الطبية بطوارئ مستشفى الخرمة العام ووجهت 4 فرق طبية للمساندة بعد تلقي بلاغ انقلاب حافلة نقل ركاب بطريق الرياض مساء أمس وباشرت الفرق الميدانية مهامها الى جانب الجهات ذات العلاقة ميدانيا حيث تم فرز الحالات المصابه وتقديم الاسعافات الاولية ميدانيا ونقل الحالات لطوارئ مستشفى الخرمة والذي استنفر طواقمه بقيادة مدير المستشفى محمد السبيعي ومتابعة مدير ادارة الطوارئ بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني.
حيث تم استقبال 14 حالة بين الاصابة المتوسطة والطفيفة وتم تنويم 6 حالات واحالت 3 حالات لمستشفيات الطائف لما استوجبه وضعها الصحي.
واكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف ان الحالات جميعا تحظى بالرعاية الطبية وقدمت لها الخدمة الصحية اللازمة مشيرا ان الحالات المحالة لمستشفيات الطائف تمثلت في كسور مضاعفه ونزيف خارجي وتهتكات داخلية وجميعها في وضع مستقر حاليا.
تجدر الاشارة ان الحافلة كانت تقل 17 شخص من جنسيات عربية وتعرضت للانقلاب وباشرت الفرق الإسعافية والامنية دورها فورا بموقع الحادث وجرى التنسيق من خلال عمليات الصحة لتوجيه الفرق الإسعافية من مستشفيات الخرمة وظلم والموية للمساندة وفرز الحالات ميدانيا واسعافها الى جانب فرق الهلال الأحمر.