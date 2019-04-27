قرية جدة العالمية تودع زوارها بنجاح ولمدة خمسة أسابيع متتالية بفعاليات سعودية عربية عالمية متنوعة

كما استقبلت ودعت مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة (متحف عبد الرؤوف خليل) جمهورها الزوار المتعطش لكل فعاليات “قرية جدة العالمية” والتي شهدتها مدينة جدة على مدار خمسة أسابيع متتالية، حيث انطلقت يوم الاثنين ( 25 مارس واستمرت لغاية 24 ابريل 2019م وكان الهدف من المساهمة في إثراء القطاع الترفيهي بالمملكة من خلال تنشيط التجارة والثقافة والسياحة بالمملكة العربية السعودية حالياً، حيث اقيمت هذه الفعالية بترخيص من الهيئة العامة للترفيه في موقع متميز على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، واستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية والحضارات الإسلامية والعالمية على مر العصور ضمن 365 قاعة، وكذلك اجنحة للدول المشاركة عرض للمنتجات والصناعات والأعمال الحرفية بالإضافة إلى ساحات الاطعمة والمشروبات والعروض الفلوكلورية.
واستمتع الحضور من جماهير الزوار لفعاليات ” قرية جدة العالمية” بالتنوع الحضاري والثقافي والفلكلوري والفني والترفيهي للعديد من دول العالم ، حيث شاركة العدد من الدول الخليجية والعربية ومن مختلف أرجاء العالم، لتتناغم الفعاليات في تقديم نموذجاً رائعاً في روعة الابتكار بامتزاج الثقافات والترويج السياحي والتجاري والترفيهي ودمجها في بوابة واحدة تعرض في ثناياها ثقافات وحضارات العالم بكل مفرادتها وتفاصيلها، لتبدو ” قرية جدة العالمية ” مثالاً ساطعاً يعكس مفهوم الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية وانفتاحها على ثقافات وشعوب العالم المختلفة، مما يسهم في أن يكون موقع جدة مقصداً في صناعة الترفيه ومن أبرز مدن العالم في تقديم الفعاليات العائلية المتنوعة.
وتتميز فعاليات ” قرية جدة العالمية ” التي تنظمها الصورة الدولية، بإقامتها بالأجواء المناخية اللطيفة التي شهدتها مدينة جدة خلال الأيام الماضية ، ومع التنوع الكبير من المشاركات لعدد كبير من الجاليات العربية اثرى الساحة ، ووجد الزائر من خلالها أشهى وألذ الأطباق المتنوعة من المأكولات، وغيرها من المجالات المختلفة والتي يرغب الزوار في الحصول عليها بمكان وموقع الفعالية.