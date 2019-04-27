وكالة الاستخبارات الأمريكية تطلق حسابها الرسمي على انستغرام

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” رسميا انضمامها إلى إنستغرام، والتي تعد أكبر وأكثر هيئة سرية في العالم، عندما دشنت حسابها على الموقع الشهير.
وعبرت أول صورة نشرتها ” CIA” عن طبيعة عملها حيث امتلأت بالرمزية، مثل المعطف ذي اللون “البيج” الدال على شخصية الجاسوس، وبه هوية مديرة جهاز الاستخبارات، جينا هاسبل، وشعر مستعار، وسماعات للتنصت وخرائط ومغلف وعملات نقدية، ومغلف “سري للغاية”، وغيرها.
الغريب أن المتحدثة باسم CIA صرحت بأن أحد أسباب انضمام الوكالة إلى إنستغرام هو مشاركة قصص الوكالة واستقطاب أمريكيين موهوبين للعمل معهم، بعد أن بلغ عدد المتابعين للانستغرام أكثر من 22.5 ألف متابع، في 24 ساعة تقريبا.
يذكر أن وكالة الاستخبارات الأمريكية انضمت عام 2014 إلى موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ثم تويتر الذي يتابعه أكثر من 2.6 مليون متابع، وكتبت في أول تغريدة “لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أن هذه أول تغريدة لنا”.