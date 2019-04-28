إليك أيها الرجل أتحدث وأنا إمرأة في وقت صار الحديث فيه إلى الأجهزة الإلكترونية أكثر من الحديث مع المرأة في البيت ؛ وأدركت حينها أن سطحاً بارداً من الترابط بدأ يطغى على العلاقات الأسرية.
فأحدثك أيها الرجل ولك مني كل الموده والاحترام والتقدير
فأنت أب وأخ وزوج وولد
أحب تذكيرك أن الزواج في الأصل ليس فقط متعه وقتها ثانيه ؛ وإنما حياة يرتبط بها اثنان.
وقد دمروا الزواج في هذا العصر بكثرة المسميات التي انتهكت المعنى الحقيقي له والذي أشار إليه ربنا عزوجل في قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )
دليل عمق الرابط بينهما .
أيها الرجل حينما تقرر الزواج
اختر المرأة بكل مافيها ولا تعايرها بما ليس بيدها فلا تضع معوقات بينكما حتى لا تضع هي فلاتر لها .
إعلم أيها الرجل أن النساء لسن جميعا بملكات جمال كما انك لست بعنتر فتحتاجان ان تقودا معا مركب الحياة وان تستمعا اثناء الرحله حتى تصلا
بر الأمان بعلاقات ناضجه سويه
مكملان لبعضكما فهي كزهره في بستان .
وانت كقطرات الندى التي تسقيها
وتهب لها الحياة .
لذلك قيل المرأه لغز مفتاحه كلمه
واحده هي الحب .
المرأه بحاجه لرجل يشعرها بأنوثتها يحبها ، يحميها ، يسعدها
فإن وجدته اعتبرت نفسها بدونه جحيم فهي ان احبت ضحت وأخلصت وتفانت .
نداء لك أيها الرجل ؛ اعلم انه متى ما احبت المرأه حبا صادقا تهذبت وسمت واستحال عليها ان تتصور نفسها ملكا لغير الرجل الذي تحب فلا المال ولا العواطف ولا اروع مفاتن الترف يمكن ان تؤثر فيها وتخرج ذلك الرجل من قلبها .
أيها الرجل ارجع اليها ستجدها تبكي لك شوقا واحتياجا وستعلم مرارة غيابك عنها ان رأيت دمعتها .
لذلك اجمل وأروع مافي المرأه قلبها
فقلبها كنز غالي لايقدر بثمن .
ياأيها الرجل وكلامي لك وحدك
المرأه رقيقة المشاعر ومرهفة الإحساس بها من العواطف والحب لو وزعت على قلوب الرجال لكفاهم .
طبيعة المرأه؛ خلقها الله حنونه ولطيفة فقد تمر المرأه بحالات ضعف وقلق مع تقلب الزمان والمكان وقد يكون تأثرها بالهم والقلق والحزن اكثر من الرجل وهنا ستبحث عن مكان
آمن فإن تلفتت يمينا ويسارا فلن
تجد غيرك تريد منك ان تحميها
وان تهب لها قوة لتستمر بعطائها
وتوهجها .
قد تنزل منها دمعة فلا تستهين بها إياك ان تقول دموع تماسيح
وإياك ان تشعرها ان هذه الدمعه
مجرد قطرة ماء -انظر الى عينيها
انت وحدك تستطيع ان تقرأ آلامها وأحزانها وسعادتها .
إياك ان ترتمي عليك ولا تشعر بها
كن قريبا منها لانها ان لم تجدك
فلن تعود إليك ستهجر قلبك
فلا تخذلها فحذاري من جفاء القلوب فإنها مهلكة البيوت كاسرة للقلوب ولاتنسى إن جعلتها سيده جعلتك ملكا
على ارضها أنت وحدك .
وصايا للرجل :
١- احترم عاطفة المرأه وإليك هذا المثال الذي ذكره الإمام ابن الجوزي في “صيد الخاطر” فقال: وقد سئل أبي عثمان النيسابوري ماارجى عمل عندك !؟
فذكر قصة زواجه من امرأة عندما دخلت عليه وجدها عوراء عرجاء مشوهه وقد قال وكانت لمحبتها لي مامنعني من تركها حتى ماتت ويقول فما من عملي شئ هو أرجى عندي من حفظي
لقلبها.
٢- الابتعاد عن النقد الدائم في كل شي سواء في الشكل أو اللبس أو الثقافه مع تجنب مقارنتها بالأخريات.
٣- حسن خلق الرجل من سلامة الصدر والعفو والصفح والتسامح والتواضع .
٤- اللطف قال صل الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا والطفهم باهله .
وقال عليه الصلاة والسلام : “انك
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
الا اجرت عليها حتى اللقمه ترفعها إلى فيّ امرأتك”
المرأه كالطفل والرجل يستطيع
إرضائها بكلمه أو بسمة أو ورده.
٥- اغمض عينيك عن زلاتها واعلم
انها تفرح وتحزن وتخطئ وتصيب قال صل الله عليه وسلم: “لايفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقه رضي منها آخر” لان بعض الرجال يجعلون من زلات
زوجاتهم رصيد في خزائنهم .
٦- ثق بها ولا تظلمها قال صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيرا” ومن الظلم ان تخرج الزوجه من بيتها
بدون مسوغ شرعي يقتضي ذلك
قال تعالى (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)انفق عليها وأكرمها وهذا سر رجولتك فالنفقه واجبه .
٨- تجمل لها فكما تحب ان تظهر لك كن انت كما هي تحب .
فنصيحة لك أن تعلن حبك للمرأة ولا يعد ذلك إنتقاصاً بحقك فقد قال صل الله عليه وسلم عن خديجه “أني رزقت حبها” .
ومضه :
أيها الرجل كن نوراً لها
في الظلام تكن لك شمساً .