اختتام فعاليات الملتقى الرياضي الأول للقوات البحرية بالرياض

الرياض – علي القرني :
اختتمت في الصالة الرياضية بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض فعاليات الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية والذي نظمته هيئة عمليات القوات البحرية ممثله بإدارة الشؤون الرياضية والذي استمر لمدة أربعة أيام ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المقدم البحري عادل بن محمد الشهري أن الملتقى كان يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية لمنسوبي القوات البحرية خاصة والقوات المسلحة عامة، ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة مع التركيز على تقديم المعلومات للحضور من خلال المحاضرات التي قدمها المختصين وكذلك المسابقات الترفيهية والتي تم من خلالها تقديم جوائز متنوعة.
وشكر المقدم الشهري كافة الجهات الحكومية والخاصة على مشاركتها في إنجاح الملتقى، وفي ختام الملتقى كرم مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري/ ثامر بن محمد الحسن جامعة الملك سعود والاتحاد السعودي للتايكوندو الاتحاد السعودي للسباحة وعدد من شركات القطاع الخاص لمشاركتها في إنجاح الملتقى.