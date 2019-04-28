“السريحي”.. الإبداع وأثره في الحج والعمرة بثقافة وفنون جدة

أقيمت مساء السبت 2019/4/27 بجمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة بعنوان ” الإبداع وأثره في الحج والعمرة قدمها الدكتور محمد عيد السريحي وأدارها الأستاذ عبدالرحيم نافع الصبحي ، وهي ضمن برامج اللجنة الثقافية بالجمعية بإشراف الدكتور جمعان الغامدي ، وتأتي الندوة ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟”، والذي تم تخصيصه هذا العام تحت مسمى ” كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة “.
انطلقت الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور مع سيرة مختصرة لمدير الندوة الأستاذ عبدالرحيم الصبحي ثم تعريف بمقدم الندوة الدكتور محمد السريحي ، وقد دارت الندوة حول عدد من المحاور وهي تعريف الإبداع ، آلية الأداء الناجح ، الإبداع وصناعة الحج والعمرة ، رؤية 2030 في صناعة الحج والعمرة.
وقد شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور من خلال النقاشات الجادة والحوارات الثرية، كان من ضمن الحضور أعضاء مجموعة صناع السعادة التطوعية برئاسة الإعلامية أسماء حمود الغابري.
وفي ختام الندوة كرّم الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور محمد السريحي والأستاذ عبدالرحيم الصبحي.