الشيخ “الحبيب” مساعدًا لرئيس المحكمة العامة بينبع

ينبع – فهد الرفاعي :
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تسمية الشيخ إبراهيم بن حمد الحبيب مساعداً لرئيس المحكمة العامة بينبع
جاء ذلك ضمن حزمة قرارات للمجلس الأعلى للقضاء صدرت خلال اجتماع المجلس رقم ١٣ وتضمنت تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم في محاكم الدرجة الأولى.
وسبق أن عمل “الحبيب” قاضياً بدوائر التنفيذ وبعدها قاضيًا بدائرة حقوقية بالمحكمة ومن ثم كُلف فضيلته رئيسا بالدائرة الجزائية المشتركة حتى صدور قرار المجلس بتوليه منصب مساعداً لرئيس المحكمة العامة بينبع.
يذكر أن “الحبيب” حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.