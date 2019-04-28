توّج المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال الاستاذ عبد العزيز بن محمد المري والمدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للملاكم عبدالله اليامي ، الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة أقوى رجل بالمملكة في مراكز وقت اللياقة 2019م بنسختها السابعة التي أقيمت في فرع الندى بمدينة الرياض، بحضور المدير التنفيذي لشركة لجام احمر اعظم ومايك داولند نائب المدير التنفيذي للشركة والاستاذ علي القرني مدير العلاقات العامة والدكتور محمد سالم مدير الادارة الرياضية بشركة “لجام” للرياضة، والاستاذ فضول عربي مسؤول الانشطة الرياضية وقد اشرف على تحكيم هذه البطولة الحكمين الدوليين وليد بن صالح اليعقوب و صالح عبد الله الخزرج.
حيث فاز اللاعب مشاري السعيد من مركز النعيم بجدة بلقب بطولة اقوى رجل في وقت اللياقة، محققًا المركز الأول بمجموع 693.76. كجم، وحلّ صالح ابو الدهب من مركز النعيم (بجدة) في المركز الثاني بمجموع 667.66 كجم، وحقق براء ابراهيم بو مركز الشافعي (بالرياض) المركز الثالث بمجموع 541.62.كجم، وفي نهاية الحفل، كرم “احمر اعظم” ضيوف البطولة واللجان التنظيمية وحكام البطولة.
وبلغ عدد المشتركين في التصفيات الاولى 450 مشاركا من جميع مراكز المملكة العربية السعودية والامارات العربية.
من جهته، أكد “الاستاذ عبد العزيز بن محمد المري “، أن أندية وقت اللياقة سبّاقة دائمًا بإقامة مثل هذه البطولات المنظمة، لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، واعتبر أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارًا وتوسعًا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع وعرف هذا الحفل عدة عروض في رياضة بناء الاجسام و رفع الاثقال والملاكمة والايروبك قدمه نخبة من مدربين وقت اللياقة.