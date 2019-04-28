المملكة تواجه الإرهاب بالحزم والعزم

تحارب المملكة العربية السعودية الارهاب نيابة عن العالم وهي في مقدمة الدول التي أسست واشتركت في تأسيس تحالفات لمواجهة الارهاب على عكس بعض الدول التي تساند الارهاب وتصدر البيانات لدعم الارهابيين بل وتوفر لهم الملاذ الامن.
هجوم الزلفي الاحد الماضي اكبر دليل على ان المملكة مستهدفة وتواجه حربا شرسه من الارهابيين والدول الداعمة للارهاب لكن بفضل الله ويقظة رجال الامن تم احباط مخطط ارهابي كان الهدف منه ضرب امن واستقرار المملكة بلد الامن والامان لكن رجالنا وابناؤنا في الامن يرصدون كل تحركات هؤلاء الارهابيين وقادرون على صد اية اعداء بكل حزم وعزم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الامن والامنين في هذا البلد الامين.
ما حدث في محافظة الزلفي اكد ان لهذا البلد رجال اقوياء اشداء قادرين على حمايته لكن هناك في بلاد الاعداء لا يرون جهود المملكة في مواجهة الارهاب ورغم اعلان التفاصيل حول هجوم الزلفي والتخطيط المسبق لهذه العملية الجبانة تجد من يدافع عن هؤلاء الارهابيين الذين تصدوا لهم رجال الامن بكل حزم وعزم لكن نحن على يقين ان كل من يدافع عن الارهابيين بحجة حقوق الانسان يدعمون هؤلاء الارهابيين ويدعمون الارهاب في كل انحاء العالم.
مملكة الحزم والعزم اعدمت ٣٧ ارهابي ينتمون لتنظيم داعش وبعضهم على صلة بنظام الملالي الارهابي وتبنوا افكار ارهابية وشكلوا خلايا ارهابية وحاولوا اشاعة الفوضى والاضرار بالسلم والامن بالاضافة الى مهاجمة المقار الامنية وقتل عدد من رجال الامن وخيانة الامانة بالتعاون مع جهات اجنبية ورغم كل هذه الجرائم تم محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقضاء الشرعي وصدرت بحقهم صكوك شرعيه تقضي بثبوت مانسب اليهم وصدقت الاحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا.
السعودية بها قضاء عادل لايظلم احد ولا يتم الحكم على احد بالاعدام الا اذا ثبت ادانته ورغم ذلك تجد من يدعمون الارهاب لايروا غير مصلحتهم ويخدعون الناس باسم حقوق الانسان وهذا المنطق الاعمى ساهم في تدمير دول بأكملها وللاسف ساهم في ذلك كيانات دولية كبرى كانت تعتبر جماعات ارهابية وعلى رأسها جماعة الاخوان الارهابية جماعة سياسية وليست ارهابية خرجت من رحمها جماعات اخرى قتلت وسفكت دماء الابرياء باسم الدين بينما الارهاب لادين له.
المملكة العربية السعودية تواجه الارهاب في الخارج والداخل وتبني مستقبلها ومستقبل ابناؤها بالعزيمة والايمان وقادرة على دحر الارهاب والارهابيين ولن يستطيع الارهاب كسر عزيمتها لان ابناؤها كما قال سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مثل جبل طويق.
حفظ الله مملكتنا الحبيبة من الارهاب والارهابيين.