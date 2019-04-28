تخريج أول دفعة من طلاب وطالبات برامج الدبلومات المهنية

تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن بن عبيد اليوبي احتفلت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتخريج أول دفعه من طلاب وطالبات برامج الدبلومات المهنية للعام الجامعي 1439/1440هـ، وذلك صباح يوم السبت 22/8/1440هـ بمركز الملك فهد للأبحاث الطبية ، وتأتي هذه الدبلومات كأول برنامج مهني من نوعه بجامعة الملك عبدالعزيز في المجالات التالية : إدارة خدمات الحج والعمرة ، و إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية ، وعلم النفس السيبراني ، والامن السيبراني .
من جهته أوضح سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور / حسن بن سعيد مبارك الزهراني بان هذه الدبلومات بعد توجيهات معالي مدير الجامعة باستحداث برامج مواكبة لرؤية المملكة 2030.
حيث يتعبر دبلوم علم النفس السيبراني أول دبلوم يقدم في العالم العربي والشرق الأوسط وهذا ما تسعى اليه جامعة الملك عبدالعزيز بان تكون الرائدة في مجالي التعليم والمعرفة. وكما يعتبر دبلوم إدارة خدمات الحج والعمرة الذي تقدمة كلية السياحة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر من أوائل الدبلومات التي تقدم في هذا المجال.
كما تميزت الدبلومات المهني بانها مواكبة لرؤية المملكة 2030 إذا يعتبر دبلوم إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية من البرامج التي تتماشى مع انشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التي تهدف الى تنوع الاقتصاد.
ويأتي دبلوم الامن السيبراني مكملاً للدبلومات السابقة حيث لا غنى عنه في عصرنا هذا حيث يعتبر هو الخط الأول لحماية الفضاء المعلوماتي من الهجمات الاختراقات.
وكما تشرف الحفل بحضور كلاً من: معالي نائب وزير الحج والعمر أ.د/ عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وسعادة الأستاذ الدكتور/ توفيق بن عبد المحسن الخيال وكيل الجامعة للأعمال والابداع المعرفي
إذا أعرب معالي مدير الجامعة خلال كلمته بسعادته لما تم تحقيقه في الدبلومات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مشيدا بالدور الذي تقدمه العمادة في مواكبة تطلعات المجتمع واحتياجاته.