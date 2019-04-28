حلقات ابن المبارك تكرم الحفاظ والفائزين بالمسابقات القرآنية

كرمت حلقات مجمع عبدالله بن المبارك المسائي بجامع الجميح بحي الكندرة المتميزين خلال الفصل الدراسي الثاني، والمتفوقين في اختبارات الأجزاء بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة والفائزين في المسابقات القرآنية بالجامع والبالغ عددهم 170 طالباً.
وأفاد المشرف على حلقات بن المبارك الأستاذ هشام بن عبدالرحمن بافضل أنه خلال الحفل احتفى منسوبو المجمع بالطالبين بحلقة الإمام الجزري ، موسى صالح بشير و علي عبدالعظيم محمد لختمها كامل القرآن أمام أبويهما و المعلمين ، كما جرى تكريم الأوائل في مسابقة “عدسة الماهر” ومسابقة “أفضل التدبرات” ومسابقة “واحات قرآنية” .