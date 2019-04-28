شاهد منتجع جميرا بأبوظبي “صديق البيئة”.. الأفضل موقعًا وتصميمًا

يقع منتجع جميرا في جزيرة السعديات بأبوظبي، ويحتل موقعًا مميزًا على شاطئ الجزيرة الرئيسي، مع التصميم المميز المشابه للمنزل الصيفي مع ديكور داخلي أنيق وهادئ.
ويمتد المنتجع على مساحة 2700 متر مربع، ويضم 7 مطاعم مع 15 غرفة علاج و3 مسابح خارجية، ويغمر الغرف ضوء النهار مع إطلالات واسعة على البحر والأجنحة البانورامية ذات الجدران الزجاجية الممتدة من الأرضية إلى السقف التي تطل على الشاطئ، كما تضم جميع الفيلات حمامات سباحة خاصة.
وسيقدم المنتجع حلولًا مبتكرة للقضاء على الحاجة إلى الزجاجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة للحد من التأثير على شاطئ الجزيرة، كما سيوفر الفندق لكل ضيف زجاجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام مجانًا مع التشجيع على إعادة تعبئتها في محطات المياه، وتقديم المياه المحلاة المفلترة في جميع أنحاء المنتجع في زجاجات زجاجية للحد من القوارير البلاستيكية.