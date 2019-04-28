صور | حشود غفيرة تشيع جثمان محافظ رنية الذي وافته المنية أثناء رحلة علاجية خارجية

شيعت حشود غفيرة اليوم (الأحد) محافظ رنية سعود بن عبدالمحسن القحطاني، الذي وافته المنية أثناء رحلته العلاجية بألمانيا، حيث أديت صلاة الجنازة عليه فجر اليوم بالمسجد الحرام ودفنه بمقبرة الشهداء بمكة المكرمة.
ووصل جثمان الفقيد مساء أمس عَبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وَكان في استقباله عددا من المسؤولين والأقارب على رأسهم مسؤولو محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة.
ومن المقرر أن يقام العزاء في منزل والد القحطاني بحي الأمير فواز بمحافظة جدة.
يذكر أن القحطاني تولى محافظة رنية قبل 10 أشهر فقط، إلا أن ظروف صحية دعته للمغادرة إلى ألمانيا في رحلة علاجية، توفي على أثرها.