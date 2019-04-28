موبايلي الأولى في اختبار شبكة الجيل الخامس في منطقة الحرم وتحقق سرعة 1 قيقا بايت

الرئيسية الشركات موبايلي الأولى في اختبار شبكة الجيل الخامس في منطقة الحرم وتحقق سرعة...
نجحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالتعاون مع شركة أريكسون في إجراء اختبارات لتجربة الجيل الخامس 5G في منطقة الحرم المكي، محققة سرعات تصل إلى 1 قيقابايت (1000 ميقابايت). وتُعد هذه الاختبارات التي أجرتها موبايلي وأريكسون الأولى من نوعها في منطقة الحرم المكي التي تشهد أكبر عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم، حيث سيعزز الجيل الخامس من تجربة العملاء.
وقد علّق المهندس علاء مالكي، الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي، قائلا: “تتماشى خطط الشركة مع الرؤية الوطنية للمملكة والتي بدورها تؤكد على أهمية التقنيات كالجيل الخامس في بناء أركان المجتمع المبتَكِر. وتواصل موبايلي بذل جهودها لتوفير التقنيات الرقمية الداعمة للعملاء وللنظام الشامل المتجه نحو مستقبل رقمي. وتُعد شراكتنا مع أريكسون جزءًا من طموحنا للإرتقاء نحو الجيل الخامس والمساهمة في رؤية المملكة 2030”.
ومع شبكة الجيل الخامس سيلاحظ المستخدمون زيادة في سرعات التنزيل والتحميل واستقراراً في الاتصالات وزمن تنقل أقل وقدرة أعلى في ربط عدد أكبر من الأجهزة على الشبكة، بالإضافة إلى انخفاض في استهلاك طاقة الجهاز والتكاليف ذات الصلة.
كما سيتمتع المستخدمون بتجربة أفضل عند استخدام تطبيقات معينة مثل الواقع الإفتراضي (VR)، إلى جانب التحسن الملحوظ في جودة مقاطع الفيديو والبث ذات الوضوح العالي. وعلى نطاق أوسع، ستتضاعف استخدامات تقنية إنترنت الأشياء (IoT) وذلك لسهولة إطلاق التطبيقات المرتبطة بها نظراً لتوفر سرعات أعلى ووقت أقل لتنقل البيانات. ونتيجة لذلك، ستتمكن موبايلي عبر خدمة الجيل الخامس من فتح آفاق جديدة للعديد من المؤسسات والصناعات في المملكة العربية السعودية.
وتعد تقنية الجيل الخامس ثورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومن المتوقع أن تساهم تطبيقاتها في تسهيل عشرات الخدمات، وسيكون أحد أهم هذه التطبيقات في المجال الطبي، بينما التطبيق الآخر المرتقب هو اتصالات المدن الذكية. الجدير بالذكر أن شركتي موبايلي وأريكسون تربطهما شراكة عريقة وناجحة يتم تسخيرها لعصر جديد من تكنولوجيا الجيل الخامس.