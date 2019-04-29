إيران تنشر فيديو لتحليق طائرة بدون طيار فوق حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.. وأمريكا تكذبها

نشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أمس الأحد، مقطع فيديو، قالت إنه لحاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج وإنه تم تصويره عن طريق طائرة مسيرة إيرانية تابعة للقوة البحرية بالحرس الثوري.
وأظهر الفيديو، الذي لم تُشر الوكالة لتاريخ التقاطه، الطائرة المسيرة المكتوب عليها “أبابيل 3” أثناء إقلاعها من مكان صحراوي قرب الشاطئ، كما أظهر حاملة الطائرات وعليها صواريخ ومقاتلات “إف 18” وطائرتا استطلاع، إضافة إلى سفن حربية تبحر على مقربة من حاملة الطائرات، واللافت في التسجيل هو وضوحه بشكل كبير.
وكتبت “تسنيم” أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صوّرته القوة البحرية للحرس الثوري، وعرض التسجيل معلومات مضافة إلى الصورة عن بعض تفاصيل الطائرات المتوقفة.
ونقلت “أسوشيتد برس” عن المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، كلو مورجان: “إن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس دوايت أيزنهاور، التي يزعم الفيديو مراقبتها منذ أيام، ليست موجودة بالخليج العربي، وإنها غادرت المنطقة منذ عام 2016”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت في الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات إلى منطقة الخليج كخطوة استباقية تسبق أي إجراء إيراني نحو إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي بعد إقرار واشنطن وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني.