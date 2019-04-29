“المالكي” يحذر من تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات

حذر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي، من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات، كاشفا عن استهداف عدد من المواقع الحوثية.
وأوضح المالكي أن التحالف يواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات الحوثية في صنعاء، كما أعاد أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هُجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم.
وعرض مقطع فيديو لتفجير الميليشيات لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار، لكن التحالف قام بإسقاطها جميعها.
وأكد المالكي أن استهداف المواقع العسكرية لميليشيات الحوثي يتم بالذخيرة المناسبة مع اتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، عارضا فيديوهات لاستهداف مواقع عسكرية وكهوف تابعة للميليشيات الحوثية تُستخدم كمخزن للطائرات المسيرة.
وأضاف أن “مسام” تمكنت من نزع 5 آلاف لغم غير منفجر في مديرية الحزم، وأن الميليشيات الحوثية أطلقت 226 صاروخاً بالستياً على أراضي المملكة، وكشف عن استمرار تقدم الجيش اليمني في مختلف الجبهات.