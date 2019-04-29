بسبب “الضريبة الانتقائية”.. انخفاض واردات المملكة من التبغ ومشتقاته بنسبة 43% خلال 2018

الرئيسية أنحاء الوطن بسبب “الضريبة الانتقائية”.. انخفاض واردات المملكة من التبغ ومشتقاته بنسبة 43% خلال...
انخفضت واردات المملكة من التبغ ومشتقاته بنسبة 43.1% خلال العام الماضي 2018، نتيجة لفرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة بالصحة ومن بينها التبغ.
وقالت الهيئة العامة للجمارك وفقا لـ”الاقتصادية”، إن قيمة واردات المملكة من التبغ ومشتقاته خلال العام الماضي بلغت 1.78 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.13 مليار ريال في عام 2017، بانخفاض 1.34 مليار ريال.
وأوضحت “الجمارك” أن المملكة استوردت خلال الربع الأول من العام الجاري 8.72 ألف طن من التبغ ومشتقاته بقيمة تقدر بنحو 500 مليون ريال.
يذكر أنه تم تفعيل تحصيل الضريبة الانتقائية على السلع الضارة في يونيو 2017، وهي تشمل السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، حيث تفرض الضريبة على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%”.