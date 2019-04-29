الرئيسية الشركات بنك الرياض ضمن قائمة أغلى 10 علامات تجارية بالمملكة خلال 2019
كشف تقرير أغلى 50 علامة تجارية بالسعودية وفقاً لتصنيف مؤسسة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في تقويم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، أن قيمة العلامة التجارية لبنك الرياض سجلت أعلى نسبة ارتفاع في القائمة، لتحتل المركز الثامن على مستوى المملكة بدلاً من الحادي عشر في ترتيب العام الماضي، بالإضافة إلى ترتيب السادس والعشرون على مستوى الشرق الأوسط بدلاً من التاسع والعشرون في ترتيب العام الماضي.
وتعمل مؤسسة «براند فاينانس» على تحليل عوامل عدة بهدف الوقوف على قوة العلامة التجارية، مثل السياسة التسويقية للشركة والاستثمارات، وشهرتها بين العلامات التجارية المنافسة، وولاء العملاء ورضا الموظفين، بالإضافة إلى سمعتها.