ترامب يهاجم جو بايدن وأوباما: “حققت إنجازات فشلا في تحقيقها”

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما، ونائبه السابق مرشح الرئاسة المحتمل، جو بايدن، كما انتقد وسائل الإعلام الأمريكية، لتشجيعها “بايدن” على الترشيح.
وأكد ترامب أنه أفضل من “باراك” و”بايدن”، وأنه نجح في انتخابات الرئاسة بسبب إخفاقاتهما، واصفا بايدن بـ”النائم”، وبأن وسائل الإعلام تنشر أخبارا وهمية، وتدفع بايدن للترشيح بقوة.
وأضاف أنه يرى أن ما تفعله وسائل الإعلام شيء هزلي، وأنه لم يفُز في الانتخابات الرئاسية إلا بعد اخفاق بايدن وأوباما، وأن له انجازات فشل كلاهما في تحقيقها.
يُذكر أن “ترامب” هاجم بايدن منذ أيام عندما أعلن ترشحه ضمن انتخابات داخلية للحزب الديمقراطي لكي يفوز بالترشيح على سباق الرئاسة، ووصفه بـ”النعسان”، كما أطلق على نفسه لقب “صاحب أفضل اقتصاد في تاريخ البلاد”.