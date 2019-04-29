شاهد.. أول ظهور لأبي بكر البغدادي زعيم داعـش منذ 5 سنوات

ظهر قائد تنظيم داعـش أبوبكر البغدادي، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في فيديو نشرته مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي عبر قناتها في تطبيق تليجرام.
وبدا البغدادي بشكل مغاير عن شكله السابق، حيث كسا لحيته الشعر الأبيض، وبدا عليه التقدم في السن.
وفي الفيديو ظهر البغدادي واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض ومتحدثا إلى آخرين طُمست وجوههم حتى لا يتم التعرف عليهم، فيما لم يتضح تاريخ تصوير الفيديو.
يُذكر أن أول ظهور علني للبغدادي كان في شهر يوليو عام 2014م حين ألقى خطبة الجمعة في الجامع الكبير بالموصل.