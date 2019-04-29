فيديو | أسراب هائلة من الجراد الصحراوي تجتاح نجران

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فيديو ثالث وردنا الان يرصد غزو #الجراد لأجواء #نجران_الان ..

المصدر: @hammam53

دائماً معكم في رصد الحدث، ونقل الحالة الجوية أولا بأول👈 @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/KuPiR2PaXE

— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 28, 2019