فيديو | مشهد إنساني رائع.. شاب يترجل عن سيارته ليساعد “مسنة” على اجتياز شارع في مكة

التقطت عدسة مواطن مساء اليوم الأحد صورة لشاب وهو يقوم بمساعدة مسنة على اجتياز أحد الشوارع الرئيسة بمكة.
وفي التفاصيل، وثَّقت عدسة مواطن في أحد شوارع مكة المكرمة مساء اليوم موقفًا إنسانيًّا نبيلاً لشاب، ترجل عن مركبته بعدما شاهد امرأة مسنة، تدفع عربة، وتنوي قطع أحد الشوارع الرئيسة بمكة، فما كان منه إلا أن أوقف مركبته، وترجل عنها، وقام بمساعدة المرأة في اجتياز الطريق.
وقال موثِّق الفيديو إنه شاهد الشاب وهو يوقف مركبته، ويترجل عنها من أجل مساعدة المسنة. وبالفعل قام بمساعدتها لإيصالها لبر الأمان في مشهد بطولي وواجب إنساني وديني، يتكرر بين الفينة والأخرى بين صفوف الشباب الذين ترجموا واجبهم الديني والإنساني على أرض الواقع في مساعدة من يحتاج للمساعدة ككبار السن ونحوهم.