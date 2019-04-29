محاربو التدخين يشيدون بالضريبة الانتقائية إثر تراجع واردات التبغ

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
أشاد عدد من منسوبي جمعيات التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالإنجاز الذي حققته الدلة أيدها الله ممثلة في الهيئة العامة للزكاة والدخل جراء فرض الضريبة الانتقائية على التبغ ، وذلك إثر إعلان الجمارك السعودية صباح اليوم أن قيمة واردات السعودية من التبغ ومشتقاته خلال العام الماضي، سجلت تراجعا بنسبة 1ر43 بالمئة بما يعادل 34ر1 مليار ريال، حيث بلغت 78ر1 مليار ريال، مقارنة بنحو 13ر3 مليار ريال، في الفترة نفسها من عام 2017.
بداية أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن هذا القرار كان له الأثر الكبير حتى على عدد زوار الجمعية في كافة محافظات منطقة مكة والذين يرغبون في الاقلاع عن التبغ ومشتقاته ، حيث تضاعفت الأعداد بنسبة عالية ، فالقرار والذي وصفه بـ (الحكيم) ظهرت ثماره منذ تطبيقه في الشهور الأولى ، والعدد سيكون في ازدياد بمشيئة الله.
وفي السياق نفسه عبّر رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ عن سعادته بانخفاض عائدات التبغ ، مشيراً أن الآلاف من الأرواح في بلادنا سوف تنجو من هذه السموم التي تفتك سنوياً بما يزيد عن 25 ألف شخص بالمملكة ، فيما قدّم شكره للهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الخطوة المباركة والتي ستحفظ فلذات الأكباد ، متمنياً أن يحفظ الله البلاد والعباد من وحل الادمان ومروجيه.
من جهته ذكر المتحدث الرسمي باسم جمعية التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن أبناء المجتمع باتوا على وعي كبير بمخاطر هذه السموم وتشير عدد من الدراسات إلى انخفاض أعداد المدخنين من كلا الجنسين ، وهذا ما أوردته جمعيات مكافحة الدخين بالمملكة حيث سجلت عياداتها زيادة في أعداد الزوار الراغبين في تلقي العلاج ، وكلما تكاتف المواطنون والمقيمون مع الدولة في محاربة هذه الآفة ، كلما جاءت النتائج رائعة وتصب في مصلحة الجميع.
يذكر أن الهيئة العامة للجمارك السعودية أعلنت في بيان صباح اليوم الاثنين، إن واردات السعودية من التبغ ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 500 مليون ريال، لكميات حجمها 72ر8 ألف طن ، مشرة إلى أن تراجع واردات التبغ ومشتقاته خلال العام الماضي يأتي متأثرا بتطبيق الضريبة الانتقائية ، والتي تفرض على منتجات التبغ بمعدل قدره 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بمعدل قدره 50 بالمئة، ومشروبات الطاقة، بمعدل قدره 100 بالمئة، على أن تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت قيمة وعائها الضريبي 60 ألف ريال.ومن المعلوم أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.