وزارة الدفاع تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد بمعهد الدراسات الفنية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لحملة الثانوية العامة والتجارية والصناعية وذلك يوم غدٍ الاثنين الموافق 1440/08/24هـ.
الشروط العامة:
1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً.
4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
5- أن لا يقل طول المتقدم عن (160 سم).
6- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
7- حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الثانوية الصناعية.
8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
9- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
10- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
11- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
12- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/08/24هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).