أيها الغافون قوموا، هذا أحلى خبر!

إن من استمع للحفل الأخير الذي أقيم بدار الأوبرا وأحياه فنان العرب محمد عبده بأغان من ألحان الموسيقار طلال لابد وأن يوجه رسالة للوسط الفني بأكلمه بأن يستفيقوا من هذه الغفوة وأن يحذو حذو الموسيقار طلال في التلحين!
فإن كان مقام الكرد هو السائد هذه الأيام عند معظم الملحنين فإن أحلى خبر سمعناه مؤخراً هو ماقدمه الموسيقار في هذه الوجبة الفنية الدسمة هو كرنفال تلحيني تنوع مابين اليماني حجاز والراست والبيات والهزام وايقاعات تنوعت بين إيقاعات الجزيرة العربية الأصيلة والمقسوم المصري الذي فاجأنا به الموسيقار هذه المرة.
الكلمات كانت كالعادة تحمل ذائقة خاصة وتنوعت بين حروف البدر ونزار وفايق عبدالجليل…
هذا الكرنفال التلحيني صاحبه تنظيم مبهر بقيادة المتمرس خالد أبومنذر والذي جعل من دخول هذه الحشود الكبيرة للحفل ثم خروجها أمراً سلساً وسهلاً للغاية بينما هو في الحقيق أمر صعب لا يستطيع عليه سوى من هم في خبرة أبومنذر.
كان الحضور فخماً للغاية لائقاً بقيمة الحفل فحضر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر الأستاذ أسامة نقلي وحرمه المصون كما حضير سفير دولة الإمارات المهندس جمعة الجنيبي رافقه تمثيل دبلوماسي رسمي رفيع المستوى من عدة دول، أما فنياً فحضر مجموعة كبيرة من فناني مصر والسعودية والعالم العربي مثل جميل محمود وهيام يونس ومن الصحفيين علي فقندش وصلاح مخارش وعدد هائل آخر من نجوم الفن والرياضة ومن الدوبلوماسيين مما لا يسع هذا المقال ذكرهم.. حيث وارتفعت أمام حضورهم الكثيف لافتة (كامل العدد) ليصفق الجميع لهذا النجاح وهذا التجمهر العظيم في حضرة الأغنية العربية بصوت فنان العرب وألحان الموسيقار الظاهرة طلال وبقيادة المايسترو هاني فرحات.
نعود للقيمة الفنية وأسترجع عناوين أغاني الحفل الهائلة التنوع في مقاماتها وإيقاعاتها (ياغافية قومي)، (من أكون)، (أحلى خبر)، (تساوت)، (مريت)، (كتبت لك خط)، (تذكرين)، وغيرها من الأغاني التي حين نسمعها لا يسعنا سوى أن نقول للملحنين الشباب: (أيها الغافون قوموا..) وتعلموا من موسيقارنا طلال كيف هو التلحين على مختلف المقامات والإيقاعات بروح العصر دون الإخلال بالأصالة وقواعد الأغنية الصحيحة..
أما نحن من حضرنا فقد استفقنا على واقع جديد وحديث غير مألوف من الموسيقى..
استفقنا على نوع جديد من الأصالة والنغم..
استفقنا على (أحلى خبر).