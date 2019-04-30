إلغاء مشروع إفطار صائم!

من تربوا على الكفر بالوطن والمواطنة..وسموا الوطن وثناً والوطنية وثنية..وامتنعوا عن الوقوف احتراماً لنشيد وطنهم وراية وطنهم..من تتلمذوا على فكر الأخوان وتناولوا حبوب الأمّة المخدرة..وأصبح الوطن بالنسبة لهم أينما يكون خليفتهم ومرشدهم وشيخهم..لا أينما تكون هويتهم وجواز سفرهم ووظيفتهم وأسرتهم..الذين دعوا للخلافة من على المنابر..وكان دعاؤهم لإمامٍ للمسلمين لا ندري من هو..الذين يتحرجون من الدعاء لملك هذه البلاد باسمه الصريح..من يدعون بأن يبرم الله لهذه الأمة أمر رشد يعزُّ فيه أهل طاعته(هم طبعاً)ويذل فيه أهل معصيته(أي أحد يخالف منهجهم)..من انفردوا سنين طويلة بجمع التبرعات من المحسنين وسيطروا على الجمعيات الخيرية واستغلوا المساجد لوضع صناديق التبرعات فيها..حتى وجدنا أموالنا تذهب للخارج وترتد علينا رصاصاً في صدرونا..العاملون عليها..الذين أكلوها وأكلوا ما عليها.
أقول:إنني لم أستغرب انزعاج هؤلاء من مقالتي(نحن نرحمهم..فهل رحمونا؟!)..التي طالبت فيها بأن يكون الفقير السعودي أولاً..وأن تصرف هذه الأموال التي تهدر على أبواب المساجد على المتعففين من المواطنين الذين يعانون الأمرين..مرارة الفقر..ومرارة الترفع عن ذلِّ السؤال.
هؤلاء المنزعجون ذهبوا كل مذهب دفاعاً..فيما يبدو..عن مصالحهم..لا دفاعاً عن الصدقات..فلم أقل في مقالي لا تتصدقوا..بل قلت تصدقوا على الفقراء السعوديين فهم أولى من غيرهم.
بعضهم اتهمني بالعلمانية والليبرالية والعنصرية والصد عن سبيل الله ومخالفة الشرع إلى آخر اسطواناتهم المشروخة..والبعض الآخر أخذ يسوق الأدلة من الكتاب والسنة التي تحث على الصدقات وأنها لا ترتبط بجنسية معينة..بل وذهب بعضهم إلى إيراد أدلة تبيح الصدقة(للكفار والمشركين)..وكل هذا لأنني قلت فقط تصدقوا لأخيكم(المسلم السعودي).
حسناً أيها المنزعجون..ما رأيكم في الآية الكريمة التالية:
( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )(215) سورة البقرة.
هل لاحظتم الترتيب؟!
إن ما تقومون به الآن وما تدعون إليه عبر مقالاتكم وتسجيلاتكم هو قلب للأولويات التي حددتها الآية الكريمة..وأصبح عابر السبيل الأجنبي أهم عندكم من الأقربين..فلماذا؟!
أنا أقول لكم لماذا:لأن المحسن الذي سيصرف صدقته على الأقربين منه لن يأتي إليكم بأموال الله أعلم كيف تنفقونها وكيف تتصرفون فيها.
ثم أقول:إن غالبية الأكل الذي يأتي إلى سفرة إفطار صائم هو من جيران المسجد الطيبين..ومعظم الماء يأتيكم من متبرعين..فأين الباقي وأين صرفتم تبرعات الناس.
وأقول أيضاً..إن الأجنبي يبيع عليكم الوجبة من مطعمه ثم يأتي ليتناولها مجاناً على سفرتكم..وأن معظم زبائن سفرتكم هم سائقين وحراس ولن يبخل عليهم كفلاؤهم بالطعام في رمضان..أما البقية فهم أرباب عمل وحرف ولديهم محلاتهم التجارية المتستر عليها..ولديهم السكن والتأمين الطبي..وقد أكلوا وشربوا 11 شهراً من العام على حساباتهم الخاصة ولن يعجزوا عن تدبير أكل الشهر الباقي.
وأقول:طوباويتكم الزائفة وفروها لأنفسكم فنحن نعرف ما وراءها..ولا تتغنوا بالأمة وأخوتكم وأبناء عمومتكم جياع..ونبرة الإنسانية المشفقة على الأجنبي ليتكم تشعرون بها مع اليتامى والأرامل والمطلقات والفقراء السعوديين.
إنني أطالب الدولة بإلغاء ما يسمى مشروع إفطار صائم وتجريم جمع التبرعات له..أو ضبطه بحيث تعرف مدخلاته ومخرجاته..ويكتفى بأن تقوم الأسر السعودية الكريمة بالتنسيق مع إمام المسجد وإرسال ما تجود به ليجد الفقير الحقيقي ما يتناوله..أما التجمهرات العمالية أمام المساجد..والعبث بالنعمة بهذه الطريقة..وترك المحتاجين الحقيقيين فهو أمر غير مقبول.