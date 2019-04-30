“المنيع”: مَن لا يستطيع العدل بين زوجاته لا يجوز له التعدد | فيديو

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن تعدد الزوجات أسيء استخدامه واستغلاله، لافتاً إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبح التعدد إلا بشرط العدل، فإن لم يلتزم الزوج بالعدل فيجب عليه أن يقتصر على زوجة واحدة، ولا يجوز له التعدد.
وأوضح المنيع، في حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، أن العدل يرتبط بالسكن والنفقة والملبس وحسن المعاشرة، أما ما لا يستطيعه الزوج كالمحبة والقدرة الجنسية، فهذا معذور فيه.
وأعرب عن أسفه لمشاكل التعدد التي يقع فيها بعض المتزوجين بسبب الظلم، لافتاً إلى أن الإنسان إذا هيأ الله له زوجة تسعى لإسعاد زوجها في بيتها يكتفي بالموجود، فالذي يطلب التعدد في هذه الحالة كمن يطلب المشاكل.