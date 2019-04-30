حملة لجمع دية بـ 10 ملايين دينار لقاتل إعلامية كويتية.. وهذه تفاصيل الجريـمة

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عزم عدد من القبائل الكبرى بالكويت، على جمع دية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) لعتق رقبة خالد نقا العازمي، المُدان بقـتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عاماً.

وجاء في تفاصيل الخبر أن إطلاق الحملة جاء بعد التوافق والتسامح مع الورثة، وترضيتهم بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها القـاتل بالسجن.

يذكر أن العازمي كان يعمل ضابطاً، وأقدم على قـتل الإعلامية في شهر مارس 2001 رمياً بالرصاص داخل سيارتها؛ بسبب مقال نشرته في مجلة المجالس التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتـل.

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