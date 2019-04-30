صور | “سامسونج” تكشف عن تلفاز مزوّد بإحدى خواص الجوال

كشفت “سامسونج” عن تلفاز تحت اسم “Sero” بحجم 43 بوصة مُصمم بتقنيات تناسب جيل الألفية الجديدة؛ بحيث يمكنهم التحكم في الشاشة وعرض المحتوى التلفزيوني بشكل عمودي
وأفادت الشركة الكورية الجنوبية أن هذه الخاصية تتواجد بشكل تقليدي في الجوالات الذكية؛ حيث إنه بضغطة زر أو من خلال تغيير وضعية الجوال، يمكن عرض المحتوى أمام المستخدمين رأسياً، وهكذا سيكون الحال في “سيرو”
وأضافت “سامسونج” أن “سيرو” يمكن اعتباره إطاراً كبيراً لعرض صورة رقمية أو مشغل موسيقى مرئية، كما يمكن أيضاً ربطه بالمساعد الصوتي “بيكسباي”
ويناسب “سيرو” المنازل الذكية إلى حد كبير، وتتوقع الشركة طرحه في السوق الكوري الجنوبي بنهاية مايو بسعر يقترب من 1600 دولار، وفقاً لـ”زي فيرج”.