فيديو | الإماراتية التي أفاقت بعد 27 عاماً في الغيبوبة تتحدث وتقرأ القرآن

ظهرت السيدة الإماراتية منيرة بنت عبدالله في مقابلة تلفزيونية عقب إفاقتها من غيبوبة استمرت 27 عاماً، حيث كانت تتحدث بصعوبة وتردد آيات من القرآن.
وتعرضت منيرة لحادث مروري مع ابنها عام 1991 أثناء عودتها به من روضة الأطفال إلى المنزل، ونجا عمر من الحادث وتعرضت الأم لغيبوبة استمرت طوال هذه السنوات، قبل ان تستفيق في إحدى المستشفيات بألمانيا حيث كات تتلقى العلاج.
وكشف المحاور الذي قابلها عبر قناة “سكاي نيوز عربية” أن عمر كان أول كلمة نطقتها السيدة عقب إفاقتها، وهو اسم ابنها الذي نجا من الموت إثر الحادث قبل 28 عاماً.
أشبه بمعجزة.. أم إمارتية تعرضت لحادث عام 1991 ودخلت في غيبوبة لمدة 27 عاماً.. فماذا قالت بعد أن أفاقت؟@a_albander pic.twitter.com/poDvhcuISz
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 29, 2019