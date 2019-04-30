فيديو | الإماراتية التي أفاقت بعد 27 عاماً في الغيبوبة تتحدث وتقرأ القرآن

أشبه بمعجزة.. أم إمارتية تعرضت لحادث عام 1991 ودخلت في غيبوبة لمدة 27 عاماً.. فماذا قالت بعد أن أفاقت؟@a_albander pic.twitter.com/poDvhcuISz

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 29, 2019