فيديو | الإماراتية التي أفاقت بعد 27 عاماً في الغيبوبة تتحدث وتقرأ القرآن

بواسطة
Editor 1
-

ظهرت السيدة الإماراتية منيرة بنت عبدالله في مقابلة تلفزيونية عقب إفاقتها من غيبوبة استمرت 27 عاماً، حيث كانت تتحدث بصعوبة وتردد آيات من القرآن.

وتعرضت منيرة لحادث مروري مع ابنها عام 1991 أثناء عودتها به من روضة الأطفال إلى المنزل، ونجا عمر من الحادث وتعرضت الأم لغيبوبة استمرت طوال هذه السنوات، قبل ان تستفيق في إحدى المستشفيات بألمانيا حيث كات تتلقى العلاج.

وكشف المحاور الذي قابلها عبر قناة “سكاي نيوز عربية” أن عمر كان أول كلمة نطقتها السيدة عقب إفاقتها، وهو اسم ابنها الذي نجا من الموت إثر الحادث قبل 28 عاماً.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here