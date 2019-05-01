إجراء مراسم قرعة كأس جامعة حفر الباطن بمشاركة 32 فريق

تم مساء الثلاثاء 15 / 8 / 1440 هـ تدشين شعار بطولة أحياء حفر الباطن وإجراء مراسم القرعة للبطولة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك على كأس جامعة حفر الباطن بمشاركة 32 فريقاً تمثل أحياء حفر الباطن، وبدعم ورعاية من جامعة حفر الباطن كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، حيث قام معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني بحضور ورعاية حفل تدشين الشعار ” وحدة وطن.. وحدة ثرى.. وحدة قلوب”، وإجراء مراسم القرعة التي أجريت على مسرح الجامعة بحضور قيادات الجامعة ومسؤولي مكتب رابطة فرق الأحياء في محافظة حفر الباطن وممثلي الفرق المشاركة.
وقد أبدى معالي مدير جامعة حفر الباطن سعادته برعاية ودعم الجامعة لهذه البطولة لما للرياضة من دور في الرقي بالشباب، وأن الجامعة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المجتمعية سواءً في حفر الباطن أو الخفجي أو النعيرية والقرية العليا.
كما صرح سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة حفر الباطن د. حمدان الرقعي السليماني بأنه انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبتشجيع ودعم لا محدود من معالي مدير جامعة حفر الباطن أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني جاءت رعاية ودعم الجامعة لبطولة فرق أحياء حفر الباطن، وهي واحدة من فعاليات متعددة ومتنوعة سترعاها الجامعة كجزء من واجبها تجاه مجتمعها، متمنياً أن تحقق هذه البطولة أهدافها المرجوة وسط أجواء رياضية تنافسية تليق بالشعار الذي تحمله والوطن الذي تقام على أرضه.