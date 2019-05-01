التدريب التقني تحتفل بـ 266 خريجًا من إصلاحية الحائر

شهد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل اليوم وبحضور العقيد علي بن فايز العمري مدير سجون منطقة الرياض وعدد من منسوبي السجون والتدريب التقني وأولياء الأمور الحفل الختامي للأنشطة والخريجين الذي أقامه المعهد الصناعي الأول بالرياض فرع إصلاحية الحائر للعام التدريبي 1439- 1440هـ وذلك بمقر إصلاحية الحائر ، وقد أقيم بالمناسبة حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم القى مدير المعهد المهندس عبدالله بن ابراهيم بن الأمير كلمة رحب فيها بالحضور ، مبينا أنه تم قبول 512 متدربا تخرج منهم 266 خريجا وبارك للخريجين وشكر زملاءه المدربين والعسكرين لمساهماتهم في نجاح العام التدريبي وتمنى للجميع التوفيق والسداد .
بعد ذلك ألقيت كلمة سجون منطقة الرياض ألقاها نيابة عنهم مدير إصلاحية الحائر الرائد علي راشد الزهراني الذي أشاد في كلمته بالدور الرائد الذي قامت وتقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في إدارة التدريب بالسجون ومعهد التدريب المهني الأول بالرياض بالتعاون مع إدارة سجون الرياض وإصلاحية الحائر لتدريب المساجين وإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاءً صالحين ولديهم مهن شريفة، كما شكر في نهاية كلمته جميع المدربين ومدير المعهد .
ثم قدم المهندس ابراهيم الجريان قصيدة نالت استحسان الحضور .
وفي نهاية الحفل كرم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل مدير سجون منطقة الرياض العقيد علي بن فايز العمري المدربين والخريجين.