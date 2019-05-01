“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة “البيوت الاجتماعية”، والتي تسعى لتطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.
وذكرت الوزارة أن المبادرة تستهدف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع كافة فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وأضافت أن المشروع سوف يطلق في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم، وتم اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم كافة الدعم المطلوب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسوف يتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.
وأكدت الوزارة على استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضعت في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.