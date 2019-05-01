“جميرا في منتجع جزيرة السعديات” يحصد جائزة أفضل منتجع فاخر في أبوظبي لعام 2019

بموقعه الفريد في قلب واحدة من أجمل الجزر الطبيعية المذهلة وبما يوفره لزواره من تجارب أطباق شهية تلبي تطلعاتهم فضلاً عن السبا الفاخر، يعتبر “جميرا في منتجع جزيرة السعديات” وجهة فريدة للاسترخاء والإقامة الفاخرة للزوار والعائلات القادمين من مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي خلال عطلة عيد الفطر المرتقبة.
ويضم المنتجع على الواجهة البحرية لجزيرة السعديات 293 غرفة تشمل 28 جناحاً بإطلالات بانورامية، و8 فلل يشمل كل منها مسبح خاص، مجهزة بصورة مثالية ترضي جميع تطلعات الزوار الباحثين عن تجربة إقامة لا تنسى.
ومؤخراً نال “جميرا في منتجع جزيرة السعديات” جائزة “أفضل منتجع فاخر في أبوظبي لعام 2019” وذلك ضمن “جوائز السفر العالمية في منطقة الشرق الأوسط”. ويبعد المنتجع مسافة قصيرة عن متحف اللوفر أبوظبي ومسافة 10 دقائق عن أبرز المعالم في جزيرة ياس بما في ذلك ياس ووتروورلد وياس مول وعالم فراري وعالم وارنر براذرز أبوظبي.
10 أسباب لاختيار “جميرا في منتجع جزيرة السعديات” خلال عطلة العيد
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8 فلل مذهلة و70 جناحاً رائعاً
تقدّم الفلل الخاصة المذهلة ذات تصميم دوبلكس والمسبح الخاص، والتي تتفاوت ما بين الغرفتين والثلاث والأربع غرف، للزوار عالماً آخر وتجربة إقامة فريدة بكل المقاييس في منتجع ساحلي فاخر. بينما توفر الأجنحة السبعون التي تتراوح مساحتها من 88 إلى 309 متراً مربعاً للعائلات المختلفة، إطلالة لا مثيل لها على سحر الجزيرة الطبيعي.
2.أطعمة شهيّة ومشروبات منعشة
يضم المنتجع 7 مطاعم تلبي تطلعات الذواقة بما في ذلك مطعم “ماري ماري” بأطباقه الإيطالية التقليدية الطازجة؛ ومطعم “تين” لأشهى أصناف المزة والمشاوي المستوحاة من أطباق الشرق أوسطية؛ و”مجلس السعديات” حيث يمكن للزوار احتساء كوب من القهوة الغنية والاستمتاع بالمخبوزات الطازجة.
3.محاط بجمال طبيعي آسر
يتمتع ” جميرا في منتجع جزيرة السعديات” بموقع متميز على الواجهة البحرية المذهلة لجزيرة السعديات، ويوفر لزواره إطلالات خلابة على مسافة قدرها 400 متر من الكثبان الرملية المحمية التي تحيط بها المياه الفيروزية المتلألئة فضلاً عن كونه موطناً لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية بما في ذلك سلاحف منقار الصقر.
4.مركز عالمي للثقافة والترفيه
تشهد جزيرة السعديات تحوّلاً ملحوظاً لتغدو وجهة ترفيهية وثقافية وسكنية عالمية المستوى، حيث تحتضن منطقة ثقافية خاصة ستضم قريباً “متحف جوجنهايم أبوظبي” و”متحف زايد الوطني” فضلاً عن كونها مقراً لمتحف اللوفر أبوظبي ونادي شاطئ السعديات للجولف.
5.الراحة والاسترخاء
يمكن للزوار التمتع بمزاولة تمارين اليوغا خلال شروق الشمس؛ أو اختيار ركن هادئ لمشاهدة غروب الشمس؛ أو الاسترخاء في أحد المسابح الثلاثة المطلة على الكثبان الرملية.
6.تجربة فاخرة للحمام المغربي
يتوسط مركز “سبا” الحمام المغربي الكبير. ويضم 15 غرفة علاجية ومسابح للعلاج المائي وغرفة بخار وغرفة الملح وغرفة العلاجات العربية التقليدية، إضافة إلى سبا لكبار الشخصيات المزودة بمدخل خاص.
7.عناية فائقة بالبشرة
توفر كل واحدة من غرف العلاج البالغ عددها 15 في مركز “سبا” ضمن “جميرا في منتجع جزيرة السعديات”، مجموعة رائعة من منتجات أبرز العلامات العناية بالبشرة التجارية بما في ذلك 111SKIN وSubtle Energies وBiologique Recherche وHammamii، والتي تمنح الزوار تجربة متميزة للعناية بالبشرة.
8.مساحة مثالية لمناسباتكم الخاصة
استكشفوا المساحة المخصصة للفعاليات في “جميرا في منتجع جزيرة السعديات” والممتدة على 600 متر مربع يمكن تقسيمها إلى خمس مناطق منفصلة، وتتمتع المنطقة المجهزة مسبقاً بإضاءة طبيعية وتوفّر مدخلاً خاصاً. وعلاوة على ذلك، ستمنحكم الحدائق الطبيعية الخلابة وجهة مثالية لحفلات الزفاف الأسطورية.
9.صالة بودييسم الرياضية المتكاملة
يعد “بودييسم سعديات” صالة رياضية فخمة توفر للزوار والمشتركين تدريباً حصرياً وبرامج مخصصة من خلال جلسات تدريب فردية أو ضمن مجموعات، وتشمل كل جلسة منهجاً متكاملاً لإعادة تنشيط وتأهيل الجسم على المستويين الذهني والبدني.
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منتجع يهتم بكم وبالبيئة المحيطة على حد سواء
يخلو المنتجع من القش البلاستيكي والزجاجات المصنوعة من البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة، ويقدم خدماته الراقية وفق ممارسات بيئية رائدة.