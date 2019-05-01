شارك فيها 71 طالبًا من غير الناطقين بالعربية.. “خيركم” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المزامير

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
احتفت المجمعات القرآنية الصباحية بجمعية خيركم بجدة بالفائزين في مسابقة المزامير لذوي الأصوات الجميلة من غير الناطقين بالعربية.
وبدأ الحفل بتلاوة من كتاب الله لأحد الحفاظ، بعدها ألقى مدير عام جمعية خيركم بجدة الأستاذ عبدالعزيز فتني كلمة أشاد فيها بالقائمين على مسابقة المزامير وعلى رأسهم مدير المجمعات القرآنية الصباحية لغير الناطقين بالعربية الاستاذ أحمد الشمراني ، مشيراً أن الصوت الجميل هو هبة من الرحمن ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من ذوي الأصوات الشجية ، متمنيا للطلاب التوفيق وأن يكونوا من أهل الخيرية في القول والعمل.
المسابقة والتي تسابق فيها 71 طالبا من الدارسين بالمجمعات القرآنية الصباحية من أبناء الجاليات الأفغانية والباكستانية والتشادية والصومالية والهندية توج فيها الطالب عادل عبدالرشيد بالمركز الأول، في حين ذهب المركز الثاني للطالب عفان محمد خان، والمركز الثالث للطالب فيصل رياض حسين والذين حصلوا على جوائز قيمة.
وفي ختام الحفل كرم فتني والشمراني ورجل الأعمال محمد حسين حجازي الفائزين بالمراكز العشر الأولى في المسابقة متمنين لهم دوام التوفيق وأن ينفع الله بهم.