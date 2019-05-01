مختص: تناول أكثر من 500 جرام من اللحوم في الأسبوع يعرض للإصابة بسرطان القولون

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ذكر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن دراسات حديثة أكدت أن تناول أكثر من 500 جرام في الأسبوع يعد أحد أهم العوامل المؤدية للإصابة بالعديد من الأمراض، بينها سرطان القولون، والنقرس وأمراض الكلى.

وأضاف الدكتور الخضيري، خلال استضافته في برنامج داود الشريان على قناة “SBC”، أن الإكثار من تناول اللحوم في المملكة أسهم في جعل السرطانات المتعلقة بالجهاز الهضمي هي الأكثر انتشارا في المملكة مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، خاصة بين الرجال.

وقال إن الإنسان بعد بلوغ سن الخمسين عليه إجراء كشف دوري على القولون كل 5 أو 10 سنوات، لافتاً إلى أن ظهور بعض الأعراض والعوامل تجعل من الضروري إجراء كشف فوري على القولون، مثل وجود لحميات أو دَم في تحليل البراز.

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