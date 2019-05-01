مختص: تناول أكثر من 500 جرام من اللحوم في الأسبوع يعرض للإصابة بسرطان القولون

دراسات مؤكدة عن أن زيادة اللحوم الحمراء عن 500 جرام في الأسبوع لها علاقة بسرطان القولون!

د. الخضيري يعقّب على ذلك بقوله:

"لذا سرطان القولون عندنا هو الأول!!"#داود_الشريان#الصحة_والغذاء

حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/s6UiUuPJzF

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 30, 2019