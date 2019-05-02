“الإحصاء”: متوسط دخل الأسر السعودية 15 ألف ريال ومتوسط إنفاقها 16 ألف ريال شهريا

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018م، والذي يقيس متوسط دخل الأسر في المملكة وما تنفقه على السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن متوسط الدخل الشهري العام للأسرة على مستوى المملكة بلغ 11.9 ألف ريال، وللأسرة السعودية 14.8 ألف ريال، فيما بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر 12.8 ألف ريال وللأسر السعودية 16.1 ألف ريال.
وأضافت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية على السلع والخدمات الشخصية بلغ 3.7 ألف ريال، وعلى السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.6 ألف ريال، و2.6 ألف ريال على الأغذية والمشروبات، و2.02 ألف ريال على النقل، و471 ريالا على الترفيه والثقافة، و363 ريالا على التعليم.
وأشارت الهيئة أن متوسط الدخل الشهري للأسرة ارتفع عام 2018م إلى 14.8 ألف ريال مقارنة بـ13.6 ألف ريال عام 2013م، كما ارتفع متوسط الإنفاق الشهري للأسرة إلى 16.1 ألف ريال في عام 2018م، مقارنة بـ15.3 ألف ريال عام 2013م.