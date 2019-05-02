الرئيسية حوادث العثور على مولود متوفى في دورة مياه بالمستشفى التخصصي في تبوك
قال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، هاني المطيري، إن العاملين في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك عثروا صباح أمس الأربعاء على طفل حديث الولادة داخل المستشفى.
وأوضح أن الطفل كان ملقى في دورات المياه في قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، وكان متوفى عند العثور عليه.
وأضاف أن الفحوصات الطبية على الجثة أثبتت أن وفاته كانت قبل 24 ساعة من العثور عليه، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى تواصلت مع الجهات الأمنية للتحقيق في القضية.