الرئيسية أنحاء الوطن “العمل” تدشن أول جمعية متخصصة في المسؤولية المجتمعية بالمملكة.. تعرف على أهدافها
دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أول جمعية سعودية متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية تحت اسم “الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية”.
جاء ذلك خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفندق فيرمونت بالرياض اليوم الخميس، حيث سلم الراجحي رخصة الجمعية لرئيس مجلس إدارتها سعود بن حسين السبيعي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والمهتمين.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية سعود السبيعي: “إن الجمعية تهدف إلى تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة “الحكومي، الخاص، غير الربحي” للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتأصيل ونشر مفهومها ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية، مضيفًا بأن أدوار الجمعية تتمثل في تقديم الدراسات والأبحاث والإرشاد والاستشارات والتوعية والتثقيف والقياس والتقويم والتأهيل والتدريب.
وأكد السبيعي أن الجمعية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة، وتسعى إلى تبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة.