المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين إلى تحري هلال شهر رمضان

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمضان، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة في حال رؤية الهلال، سواء كان بالمناظير أو بواسطة العين المجردة.
وقالت المحكمة في إعلان نشرته اليوم الخميس، إنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر رجب، وذلك لأن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة، لذلك فإنها تدعو كافة المسلمين بجميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمصان، يوم السبت الموافق 29 شعبان الجاري.
وأضافت المحكمة وفي حال عدم رؤية هلال رمضان يوم السبت 29 شعبان، فإن المحكمة تدعو لتحري رؤيته يوم الأحد الموافق 30 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة في حال رؤيته.