توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، تكوّنا للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (41 درجة مئوية)، وأدنى درجة بطريف (17 درجة).