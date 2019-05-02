حقيقة منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر بسبب الأخطاء الطبية | فيديو

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نفى المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي بخيتان، ما جرى تداوله بشأن منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر؛ بسبب الأخطاء الطبية، مؤكداً أن ذلك الأمر غير صحيح.

وقال بخيتان خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا الخبر غير صحيح، متمنياً مَن لديه معلومات الخروج بها وإثبات وجهة النظر الأخرى بصدق النسب المتداولة، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين الحظر من السفر والذي يكون بسبب قضية مرفوعة ضده لحين انتهاء القضية.

وأضاف أن هناك ما يقارب 14% من الأطباء في المستشفى ممنوعون من السفر على فترة سنتين بما يعني نسبة 7% خلال العام الواحد؛ حيث يصل عددهم إلى 41 طبيباً من إجمالي 302 طبيب، لافتاً إلى أن عملية الحظر جاءت بعد تقديم قضايا ضد هؤلاء الأطباء وليس هذا معناه تورط الأطباء في أخطاء فقد يتم تبرئتهم في النهاية.

يشار إلى أن إحدى الصحف المحلية كانت قد نشرت خبراً مفاده أن نحو 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، منعوا من السفر بسبب أخطاء طبية.

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