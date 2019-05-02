حقيقة منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر بسبب الأخطاء الطبية | فيديو

نفى المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي بخيتان، ما جرى تداوله بشأن منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر؛ بسبب الأخطاء الطبية، مؤكداً أن ذلك الأمر غير صحيح.
وقال بخيتان خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا الخبر غير صحيح، متمنياً مَن لديه معلومات الخروج بها وإثبات وجهة النظر الأخرى بصدق النسب المتداولة، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين الحظر من السفر والذي يكون بسبب قضية مرفوعة ضده لحين انتهاء القضية.
#فيديو
25 % من أطباء مستشفى ببيشة ممنوعون من السفر ، و أ. علي بخيتان المتحدث الرسمي لصحة بيشة يوضح لـ #برنامج_ياهلا السبب.. pic.twitter.com/pFU7p8DLEk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2019