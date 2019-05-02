حقيقة منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر بسبب الأخطاء الطبية | فيديو

#فيديو

25 % من أطباء مستشفى ببيشة ممنوعون من السفر ، و أ. علي بخيتان المتحدث الرسمي لصحة بيشة يوضح لـ #برنامج_ياهلا السبب.. pic.twitter.com/pFU7p8DLEk

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2019