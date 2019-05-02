رئيس الحرس الملكي يدشن مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الأمنية بالحرس الملكي

دشن معالي رئيس الحرس الملكي مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الأمنية الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري, بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي, وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي.
وكان في استقباله رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري, ومدير غرفة العمليات الأمنية العميد جفين بن فهد القحطاني.
بعد ذلك استمع الجميع إلى شرح كامل, حيث إن غرفة القيادة والسيطرة تعمل بنظام آلي ومتكامل وجرى تجهيزها لإدارة ساحة العمليات الامنية وإدارة منطقة العمليات ويأتي ذلك وفق مفهوم موحد وسلسلة من الإجراءات الدقيقة والربط بين جميع المناطق، وجاء استخدام هذه التقنية الحديثة بناء على توجيهات معالي رئيس الحرس الملكي.
وقال معاليه: إن ما شاهدناه من إنجاز وتطور وتقنيات ووسائل متوفرة في المجال الامني بمركز القيادة والسيطرة بالحرس الملكي يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030, مثلما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن هذه الرؤية هي رؤية الحاضر للمستقبل , ونحن بالحرس الملكي نعمل جاهدين لمواكبتها وتحقيق تطلعات القيادة الكريمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.