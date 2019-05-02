عطاء تجاوز 60 مليون ريال.. “سند محمد بن سلمان” يُعلن تفاصل الدفعة الثانية من البرنامج

كشف برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية” عن تفاصيل صرف العطاء المخصص لمبادرة “سند الزواج” للدفعة الثانية.
وقال البرنامج إن عدد المستفيدين تجاوز 3600 مستفيد بعطاء يفوق 60 مليون ريال، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.
وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.
ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحاً، حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: https://snad.org.sa/marriage.