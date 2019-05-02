متحدث البنوك: تمكين الموقوفة خدماتهم من السحب النقدي خلال أسبوعين

المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح خاص لـ #برنامج_ياهلا:

قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين pic.twitter.com/p3q0h0c6H6

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 30, 2019