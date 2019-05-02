متحدث البنوك: تمكين الموقوفة خدماتهم من السحب النقدي خلال أسبوعين

أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، موعد تنفيذ البنوك والمصارف لتعميم مؤسسة النقد القاضي بمنح الموقفة خدماتهم إمكانية السحب النقدي عن طريق بطاقات الصراف الآلي، والسماح لهم كذلك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف.
وأكد حافظ – في مداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” – أن جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة ستكون مستعدة لتنفيذ مقتضى التعميم بالكامل خلال أسبوعين.
وكانت مؤسسة النقد قد حددت للبنوك والمصارف مدة أقصاها نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2019 لتنفيذ التعميم الذي صدر بناءً على الترتيبات بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل المنفذ ضده قرار حجز أو منع من التعامل.
المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح خاص لـ #برنامج_ياهلا:
قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين pic.twitter.com/p3q0h0c6H6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 30, 2019