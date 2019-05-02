مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي يقيم حفله السنوي بتخريج عددًا من الدورات

بحضور معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن / مزيد بن سليمان العمرو، أقام مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي بجدة حفله السنوي لعام ١٤٤٠ هـ . وذلك بتخريج العديد من الدورات في مجالات تخصصية وتأهيلية مختلفة للضباط وضباط الصف ودورة الفرد الأساسي بعد ان امضوا الفترة الزمنية المقررة للتعليم والتدريب وفق مناهج وبرامج تعليمية حديثة ومتطورة .
وبعد وصول الضيف بدأ برنامج الحفل بكلمة قائد مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي العميد الركن سعيد بن عبدالله القرني والذي رحب براعي الحفل والضيوف, وأشار في كلمته الى ما ينعم به الوطن رفاءً وبناءً وتطورا في شتى مجالات التنمية , كما أشاد بالخريجين انضباطاً وأداءً خلال دراستهم بالمركز والمدرسة ،وما تلقوه من تعليم وتدريب في العلوم العسكرية وما اكتسبوه من مهاراتٍ تعزز من جاهزيتهم وقدراتهم في وحداتهم القتالية والميدانية وليطبقوا ما تعلموه , فهم شباب الوطن وعماده وحماته بعد الله .
وأضاف ان دعم معالي قائد قوات الدفاع الجوي والسياسات التعلمية والتدريبية لقوات الدفاع الجوي تمثل بوصلة التوجيه في التحسين والتطوير والتجديد والتجوير في هذا المرفق التعليمي والتدريبي .
ثم وجه الشكر والتقدير لراعي الحفل وتتويجه حصاد عام مثمر . كما تناول في كلمته ما تتمتع به قيادتنا الرشيدة من رؤية ثاقبة ,وعزيمة رائدة ,وقدرة حازمة ,على التصدي للتحديات بما يناسبها من وسائل وخيارات ورؤيا تحمل التغيير والتطوير نحو مستقبل متجدد ومشرق ينثر الخير نماءً وحضارةً وثقافةً وقوةً في آمن وامان .
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث بدأ العرض العسكري يتقدمه علم الدولة، وتخلل هذا العرض العديد من الحركات والتشكيلات بالسلاح عكست مستوى المهارة والإتقان وفن العروض العسكرية التي يتمتع بها الخريجون.
بعد ذلك أعلن ركن تعليم المركز والمدرسة المكلف المقدم / سلطان بن عبدالعزبز الجهني النتائج النهائية العامة لجميع الدورات والاستئذان من راعي الحفل بتسليم الشهادات والجوائز لأوائل الخريجين بجانب دروع التميز لأنشطة أجنحة واقسام المركز والمدرسة وتكريم المتميزين من الضباط والأفراد.
وفي نهاية الحفل قدم قائد مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي العميد الركن سعيد بن عبدالله القرني درعا تذكارياً لراعي الحفل.
ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.