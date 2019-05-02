مستشار أمير منطقة مكة يكرم “كفى” لمشاركتها في أسبوع المرور

كرم سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وذلك لمشاركتها ضمن الجهات المشاركة في فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م، والذي انطلق هذا العام تحت شعار ” القيادة الآمنة.. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين” والتي تنظمها إدارة مرور جدة.
وكانت مشاركة جمعية كفى عبر معرض توعوي وعيادتها المتنقلة والتي لاقت إعجاب زوار الفعاليات حيث أبدى العشرات منهم رغبتهم في الاقلاع عن التدخين والتوجه لعيادات كفى من أجل تلقي العلاج بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.
من جهته عبّر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ عن سعادته بتكريم كفى من مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وادارة مرور جدة، مشيراً أن الجمعية لا تألو جهدا في المشاركة في هذه المناسبات التوعوية التي تسعى لتوعية المجتمع.