مستشفى شرق جدة يطلق خدماته الإلكترونية للمتدربين

أطلقت إدارة مستشفى شرق جدة متمثلة في إدارة الشؤون الأكاديمية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهادفة إلى الارتقاء ببرامج خدمات المتدربين في المستشفى من أطباء وفنيين وإداريين، ومن أبرز هذه الخدمات التي أطلقتها المستشفى أمس الأول خدمة تعبئة نماذج / استمارات متدرب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى بحيث يستطيع المتدرب تعبئة الاستمارة بكل يسر من خلال مسح شفرة رقمية “كود” بواسطة الأجهزة الذكية الأمر الذي يحسن الإنتاجية وكفاءة الموظفين ويعكس مدى تطور ونجاح تجربة عميل إيجابية بالإضافة الى ضبط قواعد البيانات والنماذج بشكل متقن.
وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية بمستشفى شرق جدة الدكتور/ محمود الجهني بأنه بناءً على توجيهات المدير التنفيذي الدكتور/ ماجد المورقي على ضرورة مواكبة المستشفى في جميع تعاملاتها لتوجهات وزارة الصحة الرامية إلى التحول الرقمي والإلكتروني في كافة الأعمال بدلاً من التعاملات الورقية القديمة وبما يسهم في إنجاح خطط المملكة لرؤية 2030 فقد تم تفعيل هذه الخدمة بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل خدمة طباعة شهادات (اكتساب خبرة) للمتدربين، والتي أصبحت تصدر إلكترونياً وترسل إلى بريد المتدرب حاملة التوقيع الكتروني الذي يؤكد بأنها شهادات رسمية صادرة عن جهة تدريبية معترف بها (مع إمكانية الطباعة) من قبل المتدرب، ولفت الجهني إلى أن إدارة الشؤون الأكاديمية بمستشفى شرق جدة حريصة على الاستمرار في سعيها الحثيث وبكل اجتهاد في تطوير وتفعيل التعاملات الإلكترونية ودعم مشاريع التحسن في الأداء العملي لهذه الإدارة.